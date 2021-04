Annalena Baerbock, la leader dei Verdi che potrebbe prendere il posto di Angela Merkel alla guida della Germania

Si chiama Annalena Charlotte Alma Baerbock, più nota come Annalena Baerbock, ha 40 anni, studi in diritto internazionale e un passato da ginnasta nel salto del trampolino, è deputata dei Verdi e potrebbe prendere il posto di Angela Merkel, prima donna cancelliera in Germania, e diventare la più giovane cancelliera tedesca.

Chi è Annalena Baerbock: studi e carriera

E’ lei, giovane ed europea, con studi ad Amburgo e a Londra e un’esperienza come consigliera dell’europarlamentare Elisabeth Schroedter, ad aver riportato i Verdi a sperare di vincere le elezioni.

“Io sono il cambiamento, gli altri lo status quo”, replica a chi obietta sulla sua scarsa esperienza e giovane età. Sconosciuta ai più fino alla sua elezione al Bundestag nel 2013, Baerbock è considerata l’anima “pragmatica” dei Verdi tedeschi. Dal 2018 guida, insieme al co-leader Robert Habeck, il partito che fu di Joschka Fischer.

Annalena Baerbock: marito, figli e Verdi

Sposata, madre di due bambine, ha studiato scienze politiche e diritto pubblico ad Amburgo e poi diritto pubblico internazionale a Londra e oggi vive a Potsdam, nel cui collegio elettorale ha, tra gli altri rivali, il candidato alla cancelleria della Spd, il ministro alle Finanze Olaf Scholz.

Non ha esperienze di governo vere e proprie, ma anche grazie a lei i Verdi sono in crescita costante dal 2018 e attualmente governano in undici Laender su sedici, in pragmatiche coalizioni con la Cdu o la Spd, la Linke o i liberali dell’Fdp.

E se alle elezioni del 2017 i Verdi si erano fermati all’8,9% dei voti, oggi nei sondaggi viaggiano tra il 20 e il 23% dei consensi, mentre la Cdu-Csu è finita sotto la soglia psicologica del 30%.

Che si tratti di una alleanza con la Cdu o con Spd e Fdp, sembra che il prossimo governo tedesco non potrà prescindere dai Verdi. E Annalena Baerbock potrebbe essere la candidata perfetta per la Germania post Merkel.