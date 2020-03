TORINO – Anche il presidente del Piemonte Alberto Cirio è risultato positivo al tampone per il coronavirus. Ne dà notizia la stessa Regione precisando che le sue condizioni di salute sono buone e continuerà a lavorare “inevitabilmente a distanza”.

“Sto bene, non ho nessun tipo di sintomo, non ho nessun tipo di problema”, ha scritto il governatore su Facebook dalla sua casa di Alba, dove si trova in isolamento.

Non più tardi di 24 ore fa Cirio aveva scritto al premier Giuseppe Conte chiedendo di valutare misure più restrittive nella regione. “Alla luce dell’evolversi del contagio in Piemonte – aveva precisato – e delle osservazioni che mi sono state espresse dall’Unità di crisi, ho chiesto al premier Conte e al Ministro della Salute di valutare un maggiore irrigidimento delle misure decise dal Governo per la nostra regione. La crescita maggiore dei casi di contagio registrata nelle ultime 48 ore, infatti, ci fa pensare che il contenimento in atto non sia sufficiente”.

L’attività della Regione Piemonte, “in un momento più che mai difficile, proseguirà senza ostacoli”, scrive in una nota la Regione. Il presidente Cirio ha già predisposto tutto il necessario e continuerà a lavorare, “come fa ininterrottamente da due settimane ormai, per affrontare questa emergenza. Lo farà inevitabilmente a distanza, ma in costante collegamento e garantendo al Piemonte, ai Piemontesi e all’Italia il suo massimo supporto”.

Cirio ha effettuato il test nelle scorse ore, come fatto a scopo precauzionale anche da altri colleghi governatori presenti a Roma il 4 marzo per l’incontro a Palazzo Chigi. Il governatore ha già attivato tutte le procedure previste per le verifiche e la messa in sicurezza delle persone a lui più vicine, a cominciare dalla Giunta, lo staff e i colleghi, le persone con cui è stato a contatto di recente e naturalmente la sua famiglia.

Coronavirus, 5 province Piemonte nella zona rossa

Sono 5 le province del Piemonte su un totale di 8 nell’ultimo decreto che ha di fatto chiuso la Regione Lombardia e altre 14 province. Quelle piemontesi sono Asti, Alessandria, Novara, Vercelli, Verbano-Cusio Ossola. Nella regione, stando agli ultimi dati diffusi ieri dalla Regione i casi positivi hanno già ampiamente superato quota 200.

Coronavirus, Nicola Zingaretti positivo

Nella giornata di sabato è toccata invece al governatore del Lazio e segretario Pd Nicola Zingaretti che sulla sua pagina Facebook ha annunciato: “I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto”.

“Ovviamente mi attengo e sarò seguito secondo tutti i protocolli previsti per tutti in questo momento. Sto bene e quindi è stato scelto l’isolamento domiciliare. Sto a casa e continuerò da casa a seguire quello che potrò seguire, anche la mia famiglia sta seguendo i protocolli. La Asl sta contattando le persone che mi sono state in questi giorni più vicine per le verifiche del caso. Ho informato il vicepresidente della Giunta regionale così come il vicesegretario del Pd Orlando”, ha spiegato ancora Zingaretti. “Ho sempre detto niente panico, combattiamo e quanto mai in questo momento darò il buon esempio seguendo le indicazioni dei medici e combatto come è giusto fare in questo momento per il Paese. A presto”, ha concluso.

Fonte: Ansa