Crisi di Governo, Gasparri: Forza Italia ha posizioni chiare

ROMA- “Forza Italia è chiara su un centro-destra unito al Governo, e abbiamo sempre sostenuto la necessità di un centrodestra unito e coeso”. E’ il commento del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri in queste ore che vedono il Governo giallo-verde in una crisi dai tratti palesemente gravi, quando non irreversibili.

“Quando la confusione sembra dilagare- continua il senatore forzista alludendo forse al susseguirsi di dichiarazioni e lettere aperte da entrambi i partiti di Governo– è bene rimanere su posizioni chiare ed essenziali, come sta facendo Forza Italia.”

Ribadisce quindi Gasparri la posizione del suo partito circa la fiducia a Conte: “Siamo sempre stati contrari al governo Conte a cui non abbiamo mai concesso la fiducia e quindi sarà assolutamente logico e naturale negargliela il 20 di agosto in Senato.”

“Pertanto- prosegue ancora il senatore– per Forza Italia il percorso è molto chiaro. Centrodestra compatto ed elezioni al più presto. Nessuna confusione, nessun egoismo, nessun tatticismo potrà far cambiare questa nostra posizione che in Forza Italia è molto chiara.”

“Chi quindi dall’esterno ci blandisce prospettando percorsi confusi può anche prendere atto che questi inviti cadranno nel vuoto. Non potremo mai partecipare a governi con Pd e 5Stelle. Vogliamo anzi approfittare della crisi dei grillini per ripristinare una democrazia bipolare, da sempre voluta e auspicata da Silvio Berlusconi, che ha costituito il centrodestra in Italia”, conclude Gasparri.

Il centro destra unito è ormai un mantra per Maurizio Gasparri che in questi giorni di grave crisi auspica che si torni al più presto al voto con un centro-destra unito che vuole composto con la Lega e con Fratelli d’Italia.