Elezioni regionali in Liguria: il governatore uscente, il favorito Giovanni Toti, si conferma in testa con oltre il 50% dei voti

Il governatore uscente della regione Liguria Giovanni Toti è stato confermato dalle elezioni regionali con oltre il 50% dei voti, secondo le prime proiezioni.

Seconda proiezione Swg-La7: Toti in testa al 52,8%

In base alla seconda proiezione di Swg per La7, nelle regionali in Liguria Giovanni Toti, governatore uscente e candidato di Cambiamo! del centrodestra, è in testa al 52,8% su Ferruccio Sansa, unico candidato sostenuto insieme da Pd e M5s che è al 41,3%, mentre Aristide Massardo di Italia Viva è al 2,8%.

In base alla stessa proiezione in Liguria ‘Cambiamo!‘, la lista che sostiene Giovanni Toti, è il primo partito a quota 22,1%. A sei punti di distanza si attesta la Lega, al 16%.

Seguono Fratelli d’Italia al 9,4 e Forza Italia al 4,3%. Per Ferruccio Sansa, candidato di Pd-M5s, i Dem hanno raggiunto il 19,4%, i 5 Stelle il 10% e la lista Sansa il 7,9.

Toti: “Grazie Liguria, altri cinque anni insieme”

“Grazie Liguria! Altri cinque anni insieme per rendere meravigliosa la nostra regione”. Lo scrive sui social il governatore ligure Giovanni Toti quando, con 62 sezioni scrutinate su 1.795, la coalizione di centrodestra si attesta al 62,37% mentre quella de diretto sfidante Ferruccio Sansa, con la coalizione di centrosinistra-M5s, si attesta al 33,95% (Fonte: Ansa)