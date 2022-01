Giorgia Meloni chi è: dove e quando è nata, età, carriera, figli, marito, Andrea Giambruno

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, finito lo psico dramma dell’elezione del presidente della Repubblica, sarà ospite questa sera, lunedì 31 gennaio, nel salotto di Quarta Repubblica.

Dove e quando è nata, età, altezza e biografia di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni è nata a Roma il 15 gennaio del 1977 (quindi ha 44 anni). E’ alta 163 cm e pesa poco più di 50 kg. Giorgia Meloni è una politica italiana. È stata Ministro per la gioventù nel quarto governo Berlusconi – la più giovane della storia dell’Italia repubblicana – e presidente della Giovane Italia, dopo essere stata presidente di Azione Giovani e Azione Studentesca.

Il marito Andrea Giambruno, i figli: vita privata di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni ha una relazione con il giornalista di TGcom24 Andrea Giambruno, che è padre della figlia Ginevra, nata nel 2016. Per il resto, non sappiamo molto altro della sua vita privata. Ma è molto attiva sui social network per il suo lavoro da politica. Gode di un ampio seguito su tutte le piattaforme social.

Andrea Giambruno è nato in un quartiere popolare di Milano 35 anni fa. Laureato in filosofia con alle spalle una lunga gavetta da autore televisivo per Mediaset e per MTV (fu autore di TRL). Andrea Giambruno ha lavorato a lungo per il programma di Canale 5 Quinta Colonna, un talk show di approfondimento politico. Proprio grazie a Quinta Colonna Andera ebbe modo di incontrare Giorgia Meloni e i due si innamorarono. Nel 2016 Giorgia Meloni e Andrea Giambruno hanno una bambina al di fuori del matrimonio e questo suscita moltissime polemiche a causa delle posizioni politiche della Meloni, apertamente schierata a favore della famiglia tradizionale.

Giorgia Meloni, il peso e il bullismo

Recentemente ha svelato i problemi di peso e il bullismo: “A nove anni pesavo 65 chili. I bulli mi davano della cicciona ma la mia reazione fu mettermi a dieta. I nemici servono per farti superare i tuoi limiti”. E sulle quote rosa: “Le donne non sono panda da proteggere, occorre che la politica dia loro i mezzi per competere ad armi pari con gli uomini”. Nel libro “Io sono Giorgia”, Giorgia Meloni si racconta in prima persona. E dice chi è, in cosa crede, e come è arrivata fin qui. In un percorso che, dice lei stessa, si basa tutto su una sfida: “In un mondo nel quale tutti puntano a diventare qualcuno, la sfida che ho imposto alla mia vita è riuscire a rimanere me stessa, costi quel che costi”.