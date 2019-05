ROMA – Luigi Di Maio dal salotto di Pomeriggio 5 lancia un durissimo attacco contro Matteo Salvini. Il vicepremier e leader M5s ritiene che la Lega stia attuando un “gioco politico” per far cadere il governo: “Stiamo giocando al poliziotto buono e quello cattio”.

Parlando ai microfoni di Barbara D’Urso, il ministro del Lavoro Di Maio ha dichiarato: “Io penso che stiamo giocano al poliziotto buono e a quello cattivo. Mentre Salvini dice ‘per me il governo deve andare avanti’ Giorgetti dice ‘buttiamo giù tutto’. Ma è una questione di trasparenza. A me sembra che la Lega stia chiedendo il voto per dire ‘vogliamo più forza per buttare giù questo governo'”.

Di Maio ha poi aggiunto: “Il governo esiste e continua a portare avanti provvedimenti importanti. Il taglio di 345 parlamentari della Repubblica che ad agosto sarà legge. Io garantisco per M5s che il governo per noi deve andare avanti, mi aspetto da lunedì alcune posizioni più ragionevoli dalla Lega”.

Poi parlando dei migranti ha sottolineato che bisogna accelerare sui rimpatri: “Adesso dobbiamo risolvere un problema: si chiamano rimpatri. E’ necessario metterci più soldi per fare gli accordi internazionali. Mi fa male sapere che il governo Gentiloni sui rimpatri aveva fatto meglio del nostro governo, quindi acceleriamo su questo”.