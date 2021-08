“Ai no vax faremo pagare il costo del ricovero”. Passa alla linea dura l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato che non esita a parlare di “traditori della battaglia contro il Covid”.

D’Amato che ha più volte rimarcato gli sforzi messi in campo dalla Regione Lazio, per favorire la campagna vaccinale, non ci sta più ad ascoltare i dubbi degli indecisi.

Dopo che sono stati mobilitati medici di base e pediatri di libera scelta, dopo aver moltiplicato i tour in camper dei vaccini, dopo aver reso libero l’accesso agli hub vaccinali senza prenotazione, l’assessore D’Amato rilancia una proposta non priva di asperità: che i no vax si paghino da soli il ricovero in caso di contagio.

D’Amato: “I no vax mettono a rischio la libertà altrui”

“I no vax che contraggono il Covid e finiscono nelle terapie intensive degli ospedali del Lazio dovranno pagare i ricoveri”, ha detto l’assessore in un’intervista al Messaggero.

“Perché queste persone che rifiutano la vaccinazione, mettendo a rischio la libertà altrui, devono assumersi la responsabilità fino in fondo delle proprie scelte e delle proprie azioni”, ha aggiunto.

D’Amato precisa che la sua non è una mera provocazione ma che “ci stiamo lavorando”. Gli uffici della Regione Lazio sono all’opera per cercare di tradurre in atto quella che al momento è ancora una minaccia. E si dice “pronto ad andare avanti”.

No vax, il ricovero in terapia intensiva costa 1500 euro al giorno

Se la proposta di D’Amato dovesse davvero concretizzarsi, sarebbe una spesa non indifferente. “Giornalmente – ha fatto i conti – ogni ricovero in Terapia intensiva costa circa 1.500 euro, per degenze medie non inferiori ai 17 giorni”.

Che a spanne fanno almeno 25mila euro. E’ questo il prezzo “giusto” per non vaccinarsi?