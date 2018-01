ROMA – Tommaso Cerno si è candidato col Pd e ha deciso di porre fine alla sua avventura in Repubblica dopo appena pochi mesi. Ad annunciare la sua discesa in politica al fianco di Matteo Renzi il 26 gennaio è stato lo stesso condirettore del quotidiano, che ha scelto Twitter per dare la notizia.

Cerno in un cinguettio ha spiegato la sua decisione di candidarsi con il Pd e ha scritto:

Cerno, precisa Repubblica sul suo sito, ha deciso di candidarsi con il Pd e ha spiegato:

“Ho fatto da giornalista battaglie civili per i diritti di ognuno e penso che nella parola partito e nella parola democratico ci sia spazio per questi diritti. Mi ha convinto il fatto che in un Paese che si sta liquefacendo, a gente come me, alla mia età, si chieda di metterci la faccia. Ho chiesto la possibilità di continuare le mie battaglie di una vita, anziché sulla carta, sulla strada. Repubblica è il giornale che mi ha dato tutto, che ha combattuto con me queste battaglie. Sono grato al direttore Calabresi di avermi lasciato libero nella scelta, che è mia personale e non ha nulla a che vedere con Repubblica che è la mia casa e lo resterà sempre”.