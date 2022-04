“Putin criminale di guerra”, Biden chiede un processo. Joe Biden chiede un processo per crimini di guerra contro Vladimir Putin. “Quello che sta accadendo a Bucha è un crimine di guerra”.

“Putin criminale di guerra”, Biden chiede un processo

Lo ha detto il presidente americano annunciando che la sua amministrazione sta studiando nuove sanzioni contro Mosca. “Putin è brutale, quello che è successo a Bucha è orribile”, ha aggiunto.

Mentre sale l’indignazione internazionale per la strage di Bucha, Biden, in coordinamento con l’Ue, sta studiando nuove misure contro Mosca. Non è ancora chiaro però quali saranno le prossime eventuali sanzioni.

Biden, “più armi all’Ucraina”

“Dobbiamo continuare a fornire all’Ucraina le armi di cui ha bisogno”, ha continuato Biden parlando degli orrori di Bucha. Il presidente americano ha detto che “bisogna ricostruire tutti i dettagli di quello che è accaduto e tenere un processo per crimini di guerra” contro la Russia.

Il portavoce del dipartimento di stato Usa Ned Price ha annunciato che “continueremo a rafforzare la pressione finché il Cremlino non si calmerà ma non anticiperemo misure specifiche”.