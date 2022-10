Regali di Natale per amiche: 5 idee non banali e divertenti (Foto Ansa)

Anche quest’anno non sai che regali di Natale fare alle tue amiche? Hai già esaurito tutte le idee? Il Natale piace a tutti finché non arriva il momento di scegliere i regali!

Se poi questo regalo è per le proprie amiche la scelta potrebbe farsi più difficile. Soprattutto se le tue amiche ti accompagnano dall’infanzia non è semplice stupirle, credi di aver già pensato a tutto.

Delle calze morbide, una tazza, una sciarpa….No! Quest’anno solo regali originali! Ma dove trovarli?

Abbiamo chiesto al team di Cianfrusaglie, un sito pieno zeppo di idee regalo per ogni occasione, di darci qualche idea per regali di Natale per amiche originali e divertenti.

Iniziamo?

5 regali di Natale per amiche davvero originali

Ormai si trovano tantissimi articoli sull’argomento, ma mai nessuno sembra soddisfare davvero la tua ricerca di regali di Natale originali, si trovano sempre le stesse cose. Queste idee regalo, invece, sono pazzesche e mai banali. Le tue amiche impazziranno quando riceveranno uno di questi regali per natale!

1. Una visita guidata di gruppo

Se siete un gruppetto di amiche molto affiatato ma che durante l’anno non riesce a beccarsi per i troppi impegni, perché a Natale non regalarsi un’esperienza di gruppo? Visita i siti culturali della tua città, spulcia tra le mostre più interessanti e regala alle tue amiche una visita guidata ad un museo o monumento che non avete ancora visitato.

Ormai tutti i musei hanno la possibilità di acquistare i ticket online, potrai poi stamparlo e consegnarlo alle tue amiche a Natale. Oltre che a passare del tempo insieme potrete scoprire qualcosa di nuovo.

2. Regali di Natale originali su Amazon

Su internet si trovano tantissimi regali di Natale originali per tutti. C’è davvero di tutto, troppa scelta! Ma come ci si può orientare? Un ottimo modo per farlo è usare le guide tematiche sulle idee regalo per ogni occasione come quelle realizzate dal sito di Cianfrusaglie.

Vengono selezionate direttamente da Amazon le offerte migliori e c’è una guida per ogni tipologia di amica: amante del cinema, della cucina, del giardinaggio o del fai da te? Insomma, puoi trovare il regalo di Natale perfetto per ogni amica. Inoltre, acquistandolo poi su Amazon lo riceverai in pochi giorni o potrai farlo recapitare direttamente alle tue amiche se vivono distanti!

3. Una giornata in SPA

Cosa ci potrebbe essere di più divertente ma allo stesso tempo rilassante che passare una bella giornata in SPA con le proprie amiche? A Natale regala una coccola (a volte se ne ha proprio bisogno) e sicuramente farai felici tutte. Spulcia un po’ su internet, si trovano offerte molto interessanti e se acquisti più di un biglietto puoi usufruire di pacchetti molto convenienti.

Oppure puoi anche decidere di fare un buono sconto in una SPA così che le tue amiche possano scegliere da sole il trattamento che preferiscono: massaggio, pulizia viso, percorso termale. Insomma, un regalo relax che le tue amiche ameranno!

4. Candele fatte a mano

Se hai la passione del fai da te o semplicemente cerchi regali di Natale per amiche super originali, le candele fai da te sono un ottimo spunto. Sono molto semplici da realizzare ed esistono decine di kit in vendita su Amazon con tutto l’occorrente.

Puoi personalizzare il vasetto dove viene contenuta la candela o la profumazione, usando olii essenziali diversi. Ad ogni amica puoi abbinare una fragranza che ne ricordi la personalità: la lavanda per l’amica sempre pacata e tranquilla, gli agrumi per l’amica frizzantina e così via.

Fare un regalo di Natale con le proprie mani non solo è molto originale ma è un gesto che viene sempre apprezzato se fatto con cura e affetto.

5. Selezione di spezie, di tè o caffè

In base ai gusti delle tue amiche, puoi preparare per ognuna una box con all’interno una selezione di quello che preferiscono. Per l’amica che ama le tisane una bella selezione di tanti gusti oppure per l’amica che cucina sempre una bella selezione di spezie particolari. Le opzioni sono infinite.

L’amica che ama la skincare adorerà una box piena di maschere viso mentre l’amica amante del caffè sarà felicissima di provare nuove capsule particolari. Ecco una piccola selezione delle cose che più amano le tue amiche potrebbe essere davvero un’idea regalo di Natale carina, originale e divertente da condividere.

Questi erano i 5 regali di Natale non banali per le amiche, farle felici non è mai stato così semplice. Basta un pizzico di creatività e tanto amore per riuscire sempre a trovare il regalo perfetto.