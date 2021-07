La finale di Copa America Argentina-Brasile, è in programma nella notte tra sabato e domenica, alle 2.00 italiane di domenica 11 luglio. Al Maracanà una sfida epica e classica del calcio sudamericano e mondiale. La sfida tra Messi e Neymar.

Copa America 2021, dove vedere Argentina-Brasile in tv e streaming

La finale di Copa America 2021 Argentina-Brasile è in programma nella notte tra sabato 10 e domenica 11 luglio, con calcio d’inizio alle ore 2.00 italiane. La partita che vale il titolo 2021 si potrà vedere in diretta Tv su Sky Sport Serie A con il canale di riferimento 202. La gara Argentina-Brasile si potrà seguire anche in streaming su SkyGo, Now e su Eleven Sports che ne detiene parte dei diritti online.

Le probabili formazioni di Argentina-Brasile di Copa America

Argentina-Brasile è il grande classico sudamericano che chiude l’edizione 2021 della Copa America. Per Il Tite, pochi cambiamenti rispetto alla semifinale vinta sul Perù. In difesa Danilo e Alex Sandro sugli esterni, Thiago Silva sempre confermato al centro. A centrocampo Fred e Fabinho, mentre in attacco agiranno Neymar, Everton e Gabigol. Scaloni si affiderà al solito 4-3-3. In mediana agiranno De Paul, Rodriguez e Lo Celso. In attacco Messi, Lautaro e Gonzalez.

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Molina, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, G. Rodriguez, Lo Celso; Messi, L. Martinez, N. Gonzalez

Brasile (4-2-3-1): Ederson; Danilo, Militão, Thiago Silva, Alex Sandro; Fabinho, Fred; Gabriel Jesus, Neymar, Everton; Gabigol.