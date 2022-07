Calciomercato Lazio, suggestione Marcelo: l’ex Real è svincolato, ma negli ultimi tre anni…

Lotito pensa in grande per la Lazio. È notizia delle ultime ore di un interessamento sullo svincolato Marcelo, 34 anni, ancora alla ricerca di squadra dopo l’addio con il Real Madrid. Il calciatore vuole ancora essere protagonista ad alti livelli e, stando a quanto riporta ‘Marca’, la Lazio si sarebbe aggiunta alla corsa per il brasiliano, nella quale c’è anche il Marsiglia di Tudor.

Lazio, idea Marcelo: le ultime

L’ex Real porterebbe grande esperienza e qualità per il gioco di Sarri. Anche a 34 anni, in Serie A Marcelo potrebbe ancora dire la sua, data la personalità e la mentalità vincente che lo hanno contraddistinto nella sua lunga carriera ricca di trofei (25 solo con il Real in 15 anni). Nelle ultime tre stagioni però, anche causa infortuni, il terzino brasiliano è sceso in campo solo 60 volte tra Liga, Champions e coppa nazionale.

Il ruolo che manca alla Lazio

La pedina di terzino sinistro al momento è anche un ruolo che manca nella rosa di Sarri, con Marusic e Hysaj che spesso e volentieri sono stati adattati dal tecnico toscano. L’innesto di Marcelo rappresenterebbe un colpo di spessore, che significherebbe candidarsi concretamente per un piazzamento Champions League nella prossima stagione.