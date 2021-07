Calciomercato Roma, si tratta Eldor Shomurodov del Genoa: chi è l’attaccante uzbeko

Sembra Eldor Shomurodov il rinforzo per l’attacco della Roma. I giallorossi, viste le difficoltà per arrivare ad Azmoun dello Zenit, sarebbero vicinissimi a chiudere per il giovane attaccante uzbeko del Genoa. A confermare la concretezza della trattativa è Gianluca Di Marzio.

Shomurodov vicino alla Roma, trattativa avanzata col Genoa

Eldor Shomurodov si avvicina alla Roma. Come riporta il giornalista di Sky Sport, seppur la richiesta del Genoa è superiore ai 15 milioni, si sta lavorando sulla formula dell’operazione, che dovrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto. Come aggiunge calciomercato.com, nelle prossime ore è previsto un incontro tra Tiago Pinto e l’agente del calciatore. Nella trattativa è possibile che sia inserita qualche contropartita da parte dei giallorossi.

Chi è Eldor Shomurodov

Arrivato in sordina al Genoa nello scorso mercato estivo per 7,5 milioni di euro dal Rostov, il classe 1995 (alto 190 cm) è nativo di Jakurgan (molto vicino al confine afghano). Shomurodov è un giocatore che può attaccare la profondità ma non è un uomo d’area di rigore. Le sue caratteristiche sono quindi più quelle di un giocatore di supporto, abile a giocare fra le linee o da seconda punta. Nella prima stagione al Genoa ha segnato 8 reti in 31 presenze.