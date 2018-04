ROMA – Carlo Ancelotti sembra aver superato Roberto Mancini nella corsa per la panchina della Nazionale azzurra. Qualche ora fa c’è stato un incontro segreto a Roma tra il tecnico, Roberto Fabbricini e Alessandro Costacurta: la Figc gli ha offerto il ruolo di Commissario tecnico.

Questo è il secondo incontro tra la Figc e Ancelotti in poco più di mese. Segnale che la FIGC sembra aver deciso per il tecnico che ha vinto tre Champions League con Milan e Real Madrid.

Saranno decisivi i prossimi giorni. La FIGC punta ad averlo in panchina già il 28 maggio a San Gallo, in Svizzera, per l’amichevole contro l’Arabia Saudita. Poi, in calendario, ci sono Francia (1 giugno a Nizza) e Olanda (4 giugno a Torino). Secondo alcuni indiscrezioni, mancherebbe ancora l’accordo economico.

Infine, se arrivasse il fatidico sì, riporta Repubblica, tra i collaboratori stretti del nuovo ct entrerebbe anche Andrea Pirlo, che ha avuto Ancelotti allenatore al Milan.