ROMA – C’è un povero signore irlandese di 53 anni, Sean Cox, ancora in coma all’ospedale per le botte prese da un manipolo di picchiatori romani, e c’è chi su Facebook omaggia proprio quei picchiatori per la bella impresa “in terra straniera”. La pagina Facebook Curva Sud Roma ha pubblicato una foto dei tifosi giallorossi a Liverpool con la seguente didascalia: “C’è chi parla e giudica dietro una tastiera e chi fa i fatti in terra straniera. Onore ai leoni di Anfield!”.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Anfield, il mitico stadio del Liverpool, proprio sotto la Kop, casa e vanto dei Reds: per qualcuno è un obiettivo di guerra, qualcuno la cui retorica è come fossilizzata al ventennio, stupisce non sia stata evocata la perfida Albione. Due di questi “leoni” sono per adesso confinati in una cella inglese almeno fino al 28 maggio quando comincerà il processo per Filippo Lombardi e Daniele Sciusco, i due appartenenti al gruppo Fedayn. Dovranno difendersi per le accuse di lesioni gravi (non il tentato omicidio).

Parecchio lavoro in Italia invece per la Digos: oltre a indagare sull’omaggio via Facebook, dovranno capire chi tra i supporter della Roma ha innalzato il vessillo di solidarietà “DDS è con noi”. E’ uno striscione esposto da tifosi giallorossi che inneggia a Daniele De Santis, condannato per la morte del tifoso napoletano Ciro Esposito. Anche su questo la Digos sta indagando per identificare chi ha esposto lo striscione. Al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza e le fotografie.