Daniil Medvedev chi è, età, altezza, moglie, figli, vita privata, Atp, carriera e biografia

Chi è Daniil Medvedev: età, altezza, moglie, figli, vita privata, Atp, carriera e biografia del tennista russo numero 2 del ranking mondiale che affronterà Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino (ore 21), partita visibile in diretta tv su Rai2.

Dove è nato, età, altezza e biografia di Daniil Medvedev

Nato a Mosca l’11 febbraio del 1996 (età 25 anni), è alto 198 cm. Debutta tra i professionisti quando non è ancora maggiorenne (nel 2011 a 15 anni), mettendosi fin da subito in mostra. I primi successi gli consentono di entrare nella classifica dei 100 tennisti più forti al mondo. Poi, nel 2017, la prima finale ATP. Nel 2021 si piazza alle spalle di Djkovic nel ranking ATP, diventando ufficialmente il numero due del mondo. Dopo aver rovinato il sogno del Grande Slam a Novak Djokovic, il neo vincitore degli US Open è pronto alla riconferma sul cemento delle ATP Finals di Torino. Lo scorso anno si aggiudicò la competizione nella finale contro Dominic Thiem. Ad oggi ha conquistato 13 titoli ATP su venti finali disputate.

Moglie e figli, la vita privata di Daniil Medvedev

Da anni è sposato con Daria, che considera la sua ispirazione nonché il suo vero punto di forza. La ragazza, anche lei di Mosca, non perde una sola partita del marito, al quale dispensa anche consigli. “Mia moglie è uno dei membri fondamentali del mio team, probabilmente il più importante”, ha dichiarato lo stesso Medvedev. “Stare con lei mi ha regalato fiducia in me stesso”. La coppia ancora non ha figli.