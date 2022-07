Dybala alla Roma, il giocatore in volo per il Portogallo. Decisiva la telefonata di Mourinho

Dybala-Roma, ci siamo. L’attaccante argentino ha accettato l’offerta dei giallorossi. Secondo quanto riporta il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzo, Paulo Dybala nella notte avrebbe detto “sì” alla Roma. L’argentino diventerà un giocatore di Mourinho a meno di clamorose sorprese che ormai nessuno si aspetta più. L’offerta così modulata è stata accettata dall’ex 10 della Juventus: triennale da 6 milioni totali suddivisi tra parte fissa e bonus.

Dybala alla Roma, il giocatore in volo per il Portogallo

Secondo quanto riporta Di Marzio, Dybala è partito questa mattina con un volo privato dei Friedkin direzione Portogallo. Il calciatore svolgerà le visite mediche nel ritiro della Roma e poi sarà subito a disposizione di Mourinho.

La trattativa e quella telefonata di Mourinho

L’argentino ha ceduto alla corte di Mourinho che ha spinto moltissimo per il suo arrivo nella Capitale. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, lo Special One ha preso il suo cellulare e ha digitato direttamente il numero dell’argentino. “Una telefonata amichevole, conviviale per alcuni sensi, di certo utile per tenere caldo il contatto con il fantasista argentino. Una telefonata vissuta con tono molto confidenziale, che testimonia anche come il rapporto tra i due sia caldo e amichevole. Mourinho ha deciso di scendere in campo in prima persona per provare a sbloccare la situazione, consapevole del fatto che al 16 luglio uno dei giocatori più quotati del mercato sia ancora lì, libero, in attesa di conoscere il suo futuro”.