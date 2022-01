Insigne al Toronto, firma e champagne. Stipendio da 11,5 netti più 4,5 per 5 anni: 80 milioni

Lorenzo Insigne sarà un nuovo calciatore del Toronto Fc. Nella giornata di ieri il capitano del Napoli ha incontrato a Roma gli emissari del club canadese, trovando l’accordo per le prossime cinque stagioni. Un accordo da 80 milioni di euro (11,5 milioni di euro netti per 5 stagioni, più 4,5 di bonus legati a statistiche individuali). L’annuncio è atteso per l’8 gennaio.

Insigne al Toronto, a giugno sarà addio al Napoli

Un addio che da qualche settimana era sembrato inevitabile visto che De Laurentiis non era andato oltre l’offerta da 3,5 milioni di euro più uno di bonus per il rinnovo. Cifre ben lontane da quelle canadesi ma anche dalla richiesta (6 milioni) che l’entourage di Insigne aveva fatto trapelare per coronare il sogno di chiudere la carriera in azzurro.

Firma e champagne in un hotel di Roma

Il giocatore, che saluterà il Napoli a giugno, è stato intercettato da Sky Sport al termine dell’incontro avvenuto all’Hotel St Regis a Roma, a due passi dalla stazione Termini. L’inviato ha chiesto al calciatore se aveva festeggiato con lo champagne per la firma ma Insigne ha tirato dritto senza rilasciare dichiarazioni e se ne è andato in auto.