MONTPELLIER – Ottavi di finale del Mondiale Femminile, Italia-Cina 1-0, gol: Valentina Giacinti al 14′ (gara in corso). La vincente di questa partita si qualificherà per i quarti di finale.

Italia-Cina in campo per gli ottavi di finale di Francia 2019, in palio un posto nei quarti. L’Italia è passata in vantaggio al 14′ con Giacinti. L’attaccante azzurro aveva sfiorato la rete cinque minuti prima ma era stata fermata per fuorigioco. Al 14′ è stata la più rapida di tutti nell’area di rigore delle cinesi e ha portato in vantaggio le azzurre con un gol alla Pippo Inzaghi.

Approfondimento su Valentina Giacinti. E’ un attaccante del Milan di 25 anni, in carriera ha collezionato complessivamente 275 presenze mettendo a segno ben 217 gol. Con la Nazionale Italiana, ha giocato 30 partite e ha segnato 7 gol.

Al 25′, la Cina ha reclamato un calcio di rigore per un contrasto tra Sara Gama e Shanshan nell’area di rigore delle azzurre. L’arbitro non ha concesso il tiro dagli undici metri dopo aver consultato il var.

Italia-Cina, le scelte dei due allenatori.

ITALIA (4-4-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi, Giugliano, Cernoia, Bonansea; Giacinti, Girelli. Ct Bertolini.

CINA (4-4-2): Peng; Han, Wu, Lin, Liu Sha.; Wang Shuang, Zhang, Wang Yan, Gu; Wang Shanshan, Li. Ct Xiuquan.