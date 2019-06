ROMA – José Antonio Reyes è morto in un incidente stradale a Utrera, la sua città natale. Il calciatore, 35 anni, che militava in questa stagione nell’Extremadura ha perso la vita in un incidente accaduto questa mattina, 1 giugno.

Reyes è stato il giocatore più giovane a debuttare nella Liga con la maglia del Siviglia. Fu ingaggiato nella stagione 2003-04 per 30 milioni dall’Arsenal. Con la maglia dei Gunners ha vinto una Premier, un Community Shield, e una FA Cup. Fu il primo giocatore spagnolo a vincere il campionato inglese. Successivamente fu ceduto al Real Madrid dove vinse una Liga. Le successive tappe della sua carriera furono Atletico Madrid e Benfica.

I suoi ultimi club sono stati Siviglia, Espanyol, Cordoba, Xinjiang e Extremadura, dove quest’anno ha conquistato la salvezza. Vinse quattro Europa League, una con l’Atletico e tre consecutive con il Siviglia: un record che condivide insieme a Betp, Gameiro e Vitolo.