Julio Sergio, l’ex portiere della Roma e la foto dall’ospedale con il figlio 12enne malato di tumore: “Io e il mio socio al lavoro”

“Io e il mio socio stiamo lavorando per tanti progetti futuri!” scrive su Instagram l’ex portiere brasiliano della Roma Julio Sergio pubblicando una foto del figlio dodicenne che da qualche anno lotta contro un tumore cerebrale.

La battaglia del 12enne contro un tumore

Il dodicenne qualche tempo fa si è sottoposto a un’operazione chirurgica. Dopo l’operazione fu lo stesso Julio Sergio a invitare alcuni suoi ex colleghi conosciuti sui campi di calcio – Andrea Pirlo, Buffon, Francesco Totti, Neymar, Leonardo Bonucci, Cuadrado e Cristiano Ronaldo – a inviare ad Enzo un affettuoso video-messaggio per sostenerlo nella lotta contro il tumore. Il 12enne in Brasile è stato anche testimonial per una campagna di sensibilizzazione sul tema.

Julio Sergio e l’amore dei tifosi giallorossi

Il post pubblicato in queste ore su Instagram, e non poteva essere altrimenti, ha suscitato l’ammirazione di tanti sportivi e fan. Tante le condivisioni soprattutto tra i tifosi romanisti. A Roma, d’altronde, Julio Sergio ha lasciato parte del suo cuore. Proprio con la maglia giallorossa il portiere brasiliano sfiorò lo scudetto con Claudio Ranieri in panchina. Un annata incredibile in cui il portierone fu tra i protagonisti assoluti. Celebre anche il rigore parato nel derby a Floccari. E proprio a Roma nacque nel 2012 il figlio del portierone brasiliano.