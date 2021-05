Mazzoleni al var e Benevento furioso: “Ammazza le squadre del sud”. E Mastella vede complotto

Diventa il caso della domenica calcistica il rigore non concesso al Benevento nella sfida salvezza contro il Cagliari, al var c’è Mazzoleni e che non ritiene di farlo vedere all’arbitro. Risultato della partita: Benevento sconfitto in casa 1-3 (il rigore non concesso era sul 2-1 per il Cagliari) e salvezza ormai lontana. Risultato post partita: furia dei campani e c’è anche chi vede il complotto contro il sud.

Il Benevento contro Mazzoleni al var

“Con i mezzi a disposizione, il calcio può fare a meno di discutere dei massimi sistemi e fermarsi a guardare le immagini, che hanno visto tutti. Tutti le hanno viste, tranne Mazzoleni: non ho mai parlato di arbitri, tutti sanno che Mazzoleni è messo lì sempre per ammazzare le squadre del Sud. Possiamo togliere il Var, è diventata una scusante per le loro cazzate. Noi stiamo perdendo un anno di sacrifici, mentre lui sta col c**o sulla panchina a guardare la tv e cambiare le decisioni. È una vergogna”. Così Oreste Vigorito, presidente del Benevento, a Sky. Definirlo arrabbiato è un eufemismo.

Il complotto contro le squadre del sud

Poi c’è anche chi va oltre, chi vede dietro la scelta di Mazzoleni qualcosa di più costruito. “A pensar male si fa peccato ma assai spesso si indovina. Lo diceva Andreotti e lo ripeto io. Come mai l’arbitro Mazzoleni era nella cabina Var a Napoli ed oggi a Benevento. A Napoli contro il Cagliari annullò il gol di Osimen, oggi ha annullato il rigore del Benevento”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, commenta polemicamente sulla sua pagina Facebook. Mazzoleni prima “punisce” il Napoli, proprio contro il Cagliari, poi “punisce” il Benevento, sempre contro il Cagliari. Ed ecco che si vede il complotto contro le squadre del sud…

Il video con il rigore di Benevento-Cagliari