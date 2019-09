Serie A risultati gol 4 giornata Napoli Roma Lazio Parma

ROMA – Nessuna sorpresa in Serie A. E’ già Inter-Juventus per lo scudetto con il Napoli spettatore interessato. Subito dopo c’è la Roma. L’Inter ha dominato nel derby, ha segnato due gol e ha colpito due pali, la stracittadina milanese non è mai stata in discussione. La squadra di Conte impressiona soprattutto per la solidità difensiva, in quattro partite, ha subito solamente una rete a Cagliari quando non disponeva della retroguardia titolare. Da quando è rientrato Godin, non passa più nessuno lì dietro.

Dopo l’Inter, c’è la Juventus. La squadra di Maurizio Sarri ancora non convince. I bianconeri sono alla ricerca di una loro identità ma nonostante questo continuano a vincere perché hanno la migliore rosa del campionato. Contro il Verona non è stato semplice vincere ma alla fine Ramsey, al primo gol in Serie A, e Cristiano Ronaldo hanno completato la rimonta. Al resto ci ha pensato Buffon che ha saputo tirare fuori dal cilindro parate importanti a 41 anni.

Napoli terza forza del campionato. I campani hanno passeggiato a Lecce con una doppietta del “re leone” Llorente. L’ex attaccante del Tottenham è l’uomo del momento. Dopo il gol rifilato al Liverpool in Champions League, ecco la doppietta in Salento. Completano la goleada Insigne e Fabian Ruiz.

Dietro Inter, Juventus e Napoli c’è la Roma. La squadra allenata da Fonseca continua a mostrare un gioco divertente e votato all’attacco. A Bologna, i giallorossi hanno saputo vincere all’ultimo respiro con Dzeko nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Mancini. Fonseca ha dato ordine alla sua squadra di continuare ad attaccare e questa sua mentalità ha portato al guizzo finale del bosniaco dopo una grande azione di Veretout ed un assist d’oro di Pellegrini.

Serie A, risultati e marcatori della quarta giornata.

Lazio-Parma alle 20.45.

Atalanta-Fiorentina 2-2, gol: Federico Chiesa al 24′, Ribery al 64′, Ilicic al 72′ e Castagne al 95′.

Bologna-Roma 1-2, gol: Kolarov al 49′ e Sansone su rigore al 54′, Dzeko al 93′.

Lecce-Napoli 1-4, gol: Llorente al 28′ e all’82’, Insigne su rigore al 40′, Fabian Ruiz al 52′ e Mancosu su rigore al 61′.

Sampdoria-Torino 1-0, gol: Manolo Gabbiadini al 56′.

Sassuolo-Spal 3-0, gol: Caputo al 26′ e al 45′, Ducan al 47′.

L’esito degli anticipi, Cagliari-Genoa 3-1 (gol: Simeone, Joao Pedro, Kouame e un autogol di Zapata), Juventus-Hellas Verona 2-1 (gol: Miguel Veloso, Ramsey e Cristiano Ronaldo su rigore) e Milan-Inter 0-2 (gol: Brozovic e Lukaku).