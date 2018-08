Il sorteggio della Champions League 2018-2019 si terrà giovedì 30 agosto alle ore 18.00 a Montecarlo. Nel Principato conosceremo la composizione degli otto gruppi, ciascuno composto da quattro squadre. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Tra le italiane la Juventus sarà testa di serie, Roma e Napoli partiranno dalla seconda, l’Inter è relegata in quarta a causa della lunga assenza da queste competizioni. Il sorteggio sarà visibile in diretta tv sia su Sky che su Rai 2, ma anche in diretta streaming su Sky Go e su Rai Play.

Quali sono le fasce del sorteggio?

PRIMA FASCIA

Real Madrid

Atletico Madrid

Bayern Monaco

Barcellona

Juventus

PSG

Manchester City

Lokomotiv Mosca

SECONDA FASCIA

Borussia Dortmund

Porto

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Napoli

Tottenham

Roma

Benfica o Liverpool

TERZA FASCIA

Benfica/Liverpool

Shalke 04

Lione

Monaco

CSKA Mosca

*Gli ultimi tre posti verranno definiti in base all’esito dei playoff.

QUARTA FASCIA

Club Brugge

Galatasaray

Inter

Hoffenheim

*Gli ultimi quattro posti verranno definiti in base all’esito dei playoff. Il Liverpool sarà in seconda fascia se il Benfica verrà eliminato ai playoff altrimenti gli svizzeri saranno in seconda e gli inglesi scivoleranno in terza. Valencia e Viktoria Plzen sono in bilico tra terza e quarta fascia, dipenderà dai risultati dei playoff.

Quali sono le date della Champions League 2018-2019?

18/19 settembre: fase a gironi, prima giornata.

2/3 ottobre: fase a gironi, seconda giornata.

23/24 ottobre: fase a gironi, terza giornata.

6/7 novembre: fase a gironi, quarta giornata.

27/28 novembre: fase a gironi, quinta giornata.

11/12 dicembre: fase a gironi, sesta giornata.

Ottavi di finale

17 dicembre: sorteggio ottavi di finale.

12/13/19/20 febbraio: ottavi di finale, andata.

5/6/12/13 marzo: ottavi di finale, ritorno.

Quarti di finale

15 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali.

9/10 aprile: quarti di finale, andata.

16/17 aprile: quarti di finale, ritorno.

Semifinali

30 aprile/1 maggio: semifinali, andata.

7/8 maggio: semifinali, ritorno.

Finale

Sabato 1 giugno: Estadio Metropolitano, Madrid.