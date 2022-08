Il tennis italiano è in grande spolvero. Protagonista di una estate d’oro. Con tre punte di diamante: Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti.

Un romano, un altoatesino e un toscano di Carrara. Un “veterano” di 26 anni e due enfant prodige di venti. L’Italia sogna. A ragion veduta. L’indimenticato Paolo Bortolucci, il “braccio d’oro “ del tennis italiano per il suo magico tocco, vincitore con Panatta della storica Coppa Davis del 1976 – oggi commentatore televisivo per Sky Sport – ha analizzato i tre per la Gazzetta dello Sport non nascondendo il suo (motivato) ottimismo.

In sintesi:”Matteo è un capitano che da’ sicurezza, Jannik è un bomber in grande ascesa e Lorenzo ci mette la fantasia “. E poi, ribadendo quanto aveva dichiarato alla “rosea” (12 aprile 2021) all’indomani del trionfo del torinese Sonego al torneo di Cagliari, ha ripetuto più convinto che mai:”Con questi tre azzurri possiamo vincere su tutte le superfici “. Ergo, sono loro a raccogliere l’eredità delle leggende ormai al tramonto. Cioè Djokovic, Federer, Nadal. Diamo tempo al tempo.

MATTEO BERRETTINI STAR DEL TENNIS

È già una star mondiale. La casa di abbigliamento tedesca Hugo Boss (12.000 dipendenti, 5.700 negozi monomarca sparsi nel mondo) lo ha scelto quale volto della propria campagna per l’Autunno-Inverno 2022. Berrettini ha firmato in settimana.

Si alternerà con l’influencer senegalese Khabym Lame, il re del Tik Tok (vive a Milano); con la bellissima atleta tedesca Alica Schmidt (“L’atleta più sexy del mondo) e con il pugile inglese Anthony Joshua, 32 anni, una montagna di muscoli distribuiti un 198 cm di altezza, due volte campione del mondo, oro olimpico nei supermassimi (Londra 2012).

Un quartetto strepitoso. Un gran momento è una nuova fidanzata (fonte Cosmopolitan). Si tratta della modella americana Meredith Mickelson, 23 anni. Uno splendore. Prossimi impegni? Montreal, Cincinnati. Per preparare gli US Open di fine agosto. Ultima ora: sono 31 gli azzurri convocati (24 uomini, 7 donne). Record assoluto per un Major.

JANNIK SINNER

Vent’anni, numero 10 del mondo, in carriera ha un record di 114 vittorie e 52 sconfitte. Già 6 i tornei vinti: Sofia (2020,2021), Melbourne, Washington, Anversa, Umago (giorni fa). In Croazia ha battuto in rimonta Carlos Alcaraz demolendolo nella fase conclusiva del match con un doppio 6-1. Tutti d’accordo: ha una personalità da fenomeno. Ottimo il rovescio, migliorato il servizio, il dritto “si sta completando “. Se migliora anche il gioco a rete siamo a cavallo.

LORENZO MUSETTI

Dietro a Berrettini e Sinner c’è lui fresco di vittoria al torneo ATP 500 di Amburgo dove ha battuto Carlos Alcaraz “rivale sul campo, amico fuori”. Partita perfetta. Dice con misurato orgoglio:”È stata la migliore partita della mia carriera “. Ha dedicato il trionfo a nonna Maria. “Il mio primo maestro è stato il muro della cantina di nonna Maria”. Sogno un primo Slam”. Per ora è il n.30 del ranking mondiale raggiunto appunto il primo agosto. Il futuro è suo.