Anna Valle chi è, età, altezza, peso, marito, figli, padre, sorella, Instagram, dove vive, vita privata. Una delle attrici più apprezzate della tv italiana, nota anche per essere stata Miss Italia, andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso, la biografia di Anna Valle

Anna Valle è nata a Roma il 19 giugno del 1975. Allo stato attuale ha dunque 46 anni. E’ del segno zodiacale dei Gemelli. E’ alta 178 centimetri e il suo peso forma si attesta intorno ai 57 chili.

Dopo la separazione dei genitori, si trasferisce in Sicilia con la madre e la sorella. Studia al Liceo Classico e ha la sua prima esperienza teatrale recitando al Teatro greco di Siracusa. Conseguito il diploma si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania, ma interrompe gli studi nel 1995.

Marito Ulisse Lendaro, figli, dove vive, Instagram, la vita privata di Anna Valle

L’attrice è sposata dal 2008 con Ulisse Lendaro, attore, regista e produttore di teatro. La coppia ha due figli: Ginevra, nata nel 2008 e Leonardo, nato nel 2013. L’attrice vive con la sua famiglia a Vicenza. Durante un’intervista a Domenica In, l’attrice ha raccontato di non essere un’amante delle nuove tecnologie e per questo non ha profili social. Esiste tuttavia una pagina Instagram creata dalla fanpage di Anna Valle.

Padre, sorella, fratello, la famiglia di Anna Valle

Anna è molto legata alla sorella minore Antonella (nata nel 1978), che con lei e la madre Marisa si è trasferita in Sicilia dopo la separazione dei genitori. Di lei ha detto: “Io la considero la mia anima perché lei sa ascoltare i miei silenzi pieni di rumore. Con lei non devo dire niente. È proprio la sorella maggiore e la sorella che tutti vorrebbero”.

Il padre e il fratello Renio sono invece rimasti a vivere a Ladispoli. Nonostante la separazione, l’attrice ha sempre detto che i genitori non hanno mai fatto mancare affetto ai propri figli.

Miss Italia, cinema e televisione: la carriera di Anna Valle

La Valle abbandona gli studi universitari nel 1995, l’anno in cui viene eletta Miss Italia. Prima di partecipare al concorso di bellezza lavora nel negozio di abbigliamento intimo della madre. Partecipa anche a Miss Universo 1996 e al videoclip del brano Giovane amante mia di Gianni Morandi.

L’attrice studia recitazione al Teatro blu di Roma e viene scelta, nel 1999, per un ruolo da protagonista nella fiction TV Commesse. Prende parte ad altre fiction e nel 2000 gira una serie di fantascienza in Germania, Aeon – Countdown im All. Fa il suo esordio sul grande schermo nel 1998 con il lungometraggio Le faremo tanto male.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI ANNA VALLE