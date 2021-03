Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi lunedì 15 marzo: Gianni Sperti e Maria, Samantha e Gero, Roberto e le bugie

Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi lunedì 15 marzo. Protagonisti saranno soprattutto i concorrenti del Trono Over. Gianni Sperti e Maria continueranno a discutere. Samantha e Gero si avvicinano. E poi c’è il giallo della donna che dà del bugiardo a Roberto.

Anticipazioni Uomini e Donne 15 marzo: Gianni Sperti e Maria

Gianni Sperti e Maria avevano cominciato a discutere nelle ultime puntate. E continueranno la discussione anche oggi. In particolare è lui ad essere imbufalito con lei. I toni saranno a dir poco accesi. Maria farà come Aurora Tropea, che ha abbandonato la trasmissione di Maria De Filippi?

Uomini e Donne, anticipazioni 15 marzo: Samantha e Gero

Samantha e Gero, prove di storia in corso? La tronista ha deciso di incontrare Gero. Durante l’esterna i due hanno chiacchierato e si sono detti interessati l’uno all’altra. Sembra il preludio a una possibile storia tra la tronista in ascesa e un habituè dello show. O, perlomeno, i due daranno modo di far parlare di sé.

Uomini e Donne 15 marzo: il giallo delle bugie di Roberto

Roberto del trono over è stato tacciato di essere un bugiardo. Una donna avrebbe deciso di svelare tutti i messaggi e le telefonate con le quali lui avrebbe detto a lei di non far sapere al mondo della loro frequentazione. A quel punto Roberto abbandonerà il programma, ma lo farà con piglio piuttosto polemico. E non senza aver litigato con altre persone in studio.

Uomini e donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di lunedì 15 marzo andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.