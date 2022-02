Emma Marrone chi è, età dove e quando è nata, fidanzato, vita privata, Sanremo, Instagram, dove vive, biografia e carriera. La cantante Emma Marrone è tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2022, in gara con la canzone Ogni volta è così. Il Festival è in onda dal 1 al 5 febbraio su Rai1 dalle 20:50.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Emma Marrone

Emma Marrone, pseudonimo di Emmanuela Marrone, è nata a Firenze il 25 maggio del 1984. Ha 37 anni. E’ alta 163 cm. Cresce a Sesto Fiorentino fino al suo trasferimento ad Aradeo, in provincia di Lecce, dove consegue il diploma di liceo classico. La passione per la musica le viene trasmessa da suo padre Rosario, che la inserisce all’età di nove anni nel suo gruppo Karadreon. Prima del successo svolge diversi lavori come commessa e magazziniera.

Stefano De Martino, Marco Bocci, Nikolai Danielsen: dove vive, Instagram, curiosità, vita privata di Emma Marrone

Emma Marrone ha avuto una lunga relazione con il ballerino e conduttore Stefano De Martino. I due si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici, ma la loro relazione è terminata a causa del tradimento di lui con Belen Rodriguez. La cantante ha avuto una relazione con l’attore Marco Bocci, conosciuto nel 2013, sempre ad Amici. Al momento pare sia single, anche se in passato si è parlato di una presunta storia con Nikolai Danielsen, ex pugile che ora lavora come modello per varie firme. Vive a Roma. Profilo Instagram: real_brown.

La cantante lotta da quando è poco più che maggiorenne contro un tumore alle ovaie. In passato si è sottoposta a un’operazione di asportazione e nel 2019 è stata nuovamente operata, interrompendo eventi in programma per “risolvere una volta per tutte un problema di salute“. L’operazione è andata a buon fine, ma non si ha la certezza sia collegata al tumore pregresso della cantante.

La carriera di Emma Marrone

Nel 2009 la cantante partecipa ad Amici vincendo il programma. Pubblica poi il suo primo EP, Oltre, che contiene il singolo di esordio Calore. Segue il suo primo tour e poi la pubblicazione del suo primo album, A me piace così. Nel 2011 partecipa con i Modà al Festival di Sanremo, dove ottiene il secondo posto con la canzone Arriverà. Nello stesso anno pubblica l’album, doppio disco di platino, Sarò libera, che contiene le canzoni Tra passione e lacrime e Io son per te l’amore.

Nel 2012 la cantante partecipa al Festival di Sanremo da solista presentando il brano Non è l’inferno. Stavolta riesce a vincere il Festival e nello stesso anno torna ad Amici nella sezione big del programma, ottenendo il secondo posto alle spalle di Alessandra Amoroso. Nel 2013 pubblica il quarto album, Schiena, in cui sono presenti brani come Amami, Dimentico Tutto e L’amore non mi basta. Per molte edizioni di Amici è direttore artistico di squadra e partecipa nel 2014 all’Eurovision Song Contest.

Dal 2020 è uno dei giudici di X Factor. Tra il 2021 e il 2022 recita nella serie di Gabriele Muccino A casa tutti bene. Nel 2022 partecipa come concorrente al Festival di Sanremo con la canzone Ogni volta è così.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI EMMA MARRONE