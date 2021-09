Erminia Manfredi chi è: marito Nino Manfredi, figli, vita privata, età, peso e altezza della scenografa

Chi è Erminia Manfredi: marito Nino Manfredi, figli, vita privata, età, peso e altezza della scenografa. Erminia sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Trasmissione tv che va in onda su Rai 1 dalle ore 14:00.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Erminia Manfredi

Erminia è nata il 4 novembre 1931 (età 89 anni) a Taormina. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza ma sappiamo che in passato ha fatto la modella quindi aveva misure di tutto rispetto. Erminia Ferrari (vero nome), vedova Manfredi, è una ex modella, costumista e scenografa italiana.

Il marito Nino Manfredi, i figli, la vita privata di Erminia Manfredi

Il 14 luglio 1955 si sposa con l’attore Nino Manfredi al quale rimarrà legata fino alla morte di quest’ultimo, il 4 giugno 2004.

In seguito, dopo la nascita dei tre figli della coppia, la Ferrari lavora nel mondo dello spettacolo accanto al marito come costumista e come scenografa.

Erminia Manfredi sostiene la raccolta di fondi per l’associazione onlus Viva la Vita

Dall’aprile 2006 sostiene la raccolta di fondi per l’associazione onlus Viva la Vita, della quale è presidente onoraria, che si occupa dei malati di sclerosi laterale amiotrofica, ma già durante la degenza ospedaliera del marito, colpito da ictus, manifestò la sua sensibilità verso le persone affette da malattie invalidanti parlandone nella trasmissione televisiva Report.