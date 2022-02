Fabrizio Moro chi è, età, dove e quando è nato, compagna, figli, vita privata, Instagram, Sanremo, biografia e carriera. Il cantante Fabrizio Moro è tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2022, in gara con la canzone Sei tu. Il Festival è in onda dal 1 al 5 febbraio su Rai1 dalle 20:50.

Dove e quando è nato, età, biografia di Fabrizio Moro

Fabrizio Moro è nato a Roma il 9 aprile del 1975. Ha 46 anni. Nato da genitori calabresi di Vibo Valentia, studia presso l’Istituto statale di istruzione superiore Roberto Rossellini. Si esibisce dal vivo con numerosi gruppi musicali giovanili in locali e pub, presentando un repertorio pop rock alternato a cover dei Doors, Guns N’ Roses e U2. Nel 1996 pubblica il suo primo singolo, Per tutta un’altra destinazione.

Fidanzata, figli, curiosità, Instagram, vita privata di Fabrizio Moro

Per quanto riguarda la vita privata del cantante, sappiamo che ha avuto una lunga storia d’amore con Giada Domenicone. La coppia ha avuto anche due figli: Libero, nato nel 2009 e Anita, nata nel 2012. La coppia non si è mai sposata. Il cantuatore ha dichiarato di essere ancora single e di considerare la figlia Anita “la donna della sua vita”. Profilo Instagram: fabriziomoropage.

Durante un’intervista a Vero, Moro ha rivelato di aver abusato di alcol e droga per un lungo periodo della sua vita. Ha anche ammesso di aver smesso per paura di morire: “Con un barlume di coscienza sono andato dal medico, che mi ha subito prescritto analisi approfondite. I risultati mi hanno spaventato: i valori erano tutti sballati, il mio fisico si stava distruggendo. A quel punto ho detto a me stesso: “O cambi, o muori”. Ho avuto paura, paura di morire.”

La carriera di Fabrizio Moro

Il primo album del cantante esce nel 2000 e si chiama Fabrizio Moro. Nello stesso anno decide di partecipare a Sanremo con il brano Un Giorno Senza Fine, classificandosi tredicesimo. Pubblica il suo secondo album nel 2005 ma il vero successo arriva nel 2007 quando torna sul palco dell’Ariston con il brano Pensa, che gli permette di vincere il premio della critica Mia Martini e la sezione Giovani. L’anno successivo torna a Sanremo con Eppure mi hai cambiato la vita e arriva terzo tra i Big. Sempre in questo periodo pubblica il suo quarto album, Domani, al quale segue nel 2009 il suo quinto album, Barabba.

Nel 2010 partecipa alla 60ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Non è una canzone, nella categoria Artisti. La canzone viene esclusa dal festival alla quarta serata. L’anno successivo realizza il suo sesto album, Ancora Barabba. Nel 2015 Moro partecipa come professore alla trasmissione televisiva Amici di Maria De Filippi e nel 2016 partecipa al Concerto del Primo Maggio. Nel 2017 torna sul palco dell’Ariston con il brano Portami Via, ma raggiunge solo il settimo posto.

Nel 2018 vince il Festival di Sanremo insieme a Ermal Meta con il brano Non mi avete fatto niente. L’anno dopo torna sul palco dell’Ariston per duettare insieme al cantautore Ultimo. Moro, nel 2022, partecipa al Festival di Sanremo con il brano Sei tu.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI FABRIZIO MORO