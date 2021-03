Ghemon chi è: Sanremo 2021, fidanzata, figli, età, carriera, vita privata del cantante ospite a Oggi è un altro giorno. Ghemon si sta godendo il suo successo al Festival di Sanremo 2021 dopo anni molto difficili tra chili in eccesso e depressione.

Il cantante di Avellino ha avuto la forza di superare questi momenti bui e adesso si è conquistato con pieno merito il palco dell’Ariston. E’ riuscito a dimagrire di ben 40 chili ed adesso si muove con maggiore padronanza sul palcoscenico.

Prima di esibirsi sul palco dell’Ariston, sarà protagonista della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Programma condotto da Serena Bortone che va in onda dalle ore 14.00 su Rai 1. Ghemon non sarà presente fisicamente in studio ma parteciperà in collegamento da Sanremo.

Chi è Ghemon: vita privata del cantante ospite a Oggi è un altro giorno

Il vero nome del cantante è Giovanni Luca Picariello. La sua data di nascita è: 1 aprile 1982 (età 38 anni). Perché si è voluto chiamare Ghemon? Perché quando tornava da scuola accendeva la tv e guardava Lupin. E Ghemon era uno dei suoi personaggi preferiti.

Il cantante di Avellino è fidanzato con un’organizzatrice di eventi che si chiama Giulia Diana. Non ha figli. Non sappiamo molto altro della sua vita privata perché condivide soprattutto informazioni sul suo percorso artistico e lavorativo.

Ghemon a Sanremo 2021: la carriera del cantante ospite a Oggi è un altro giorno

Ghemon, pseudonimo di Giovanni Luca Picariello, è un rapper e cantautore italiano. È conosciuto anche come Ghemon Scienz e Gilmar. È membro dei collettivi Blue-Nox e Unlimited Struggle, due crew formate da artisti indipendenti.

Riportiamo di seguito la discografia del cantante di Avellino: