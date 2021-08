Gianni Morandi chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, incidente

Chi è Gianni Morandi, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, incidente. Gianni Morandi infatti è protagonista questa sera della puntata di Techetechetè in cui vengono proposti molti dei suoi spezzoni tra canzoni, presentazioni e diversi interventi sulla Rai. Puntata che andrà in onda come ogni giorno dopo il Tg1.

Dove e quando è nato, età e biografia di Gianni Morandi

Gianni Morandi, nome completo Gian Luigi Morandi è nato a Monghidoro, in provincia di Bologna, l’11 dicembre del 1944 e ha 77 anni di età. E’ un cantante, musicista, attore e conduttore televisivo italiano. Nasce da una famiglia di modeste condizioni economiche. Il padre, Renato, è un ciabattino mentre la madre, Clara Eleonora Lorenzi è casalinga. Da giovane lavora come venditore di bibite nel cinema della sua città, ma anche come aiutante del padre in negozio.

Gianni Morandi esordisce nel mondo discografico nel 1962 con Andavo a cento all’ora, brano di notevole successo scritto da un emigrante in Francia. Inciso nello stesso giorno con l’orchestra di Ennio Morricone insieme alla canzone Loredana con l’uscita del disco avvenuta tre giorni dopo. Pur non entrando in classifica, la canzone viene inclusa nel circuito dei juke box assieme alla successiva Go-kart twist, che viene inserita anche nella colonna sonora della pellicola Diciottenni al sole. Sempre nel 1962, il cantante incide il suo primo singolo di successo, Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Da lì in poi la sua carriera sarà un continuo successo.

Moglie, figli e vita privata di Gianni Morandi

Per quanto riguarda la sua vita privata, Gianni Morandi è stato sposato dal 1966 al 1979 con Laura Efrikian, da cui ha avuto tre figli. Si tratta di Serena (nata nel 1967 ma vissuta poche ore), Marianna (1969) e Marco (1974). Questi ultimi due lo hanno reso nonno di cinque nipoti, due di Marianna avuti con il cantante Biagio Antonacci e tre di Marco. Il 10 novembre 2004 ha sposato, in seconde nozze, Anna Dan. Da Anna ha avuto un figlio, Pietro (1997), diventato musicista come il padre e il fratello maggiore, con il nome d’arte Tredici Pietro.

Appassionato podista, Morandi ha corso in dieci maratone, tra le quali quelle di: New York (tre volte), Berlino, Londra, Parigi, Milano, Bologna. Ha partecipato anche a 41 mezze maratone dal 1997 al 2016. Da sempre tifoso del Bologna, nel 1988 compose per la squadra, insieme ai colleghi e concittadini Luca Carboni, Lucio Dalla e Andrea Mingardi, l’inno Le Tue Ali Bologna.

L’incidente di Gianni Morandi di quest’anno

Lo scorso mese di marzo Gianni Morandi fu vittima di un incidente domestico. Fu ricoverato a Cesena in seguito alle ustioni riportate. ”Stava bruciando delle sterpaglie in giardino – raccontarono dal suo entourage – quando è scivolato, si è aggrappato e ha subito un’ustione. Si è molto spaventato e lo hanno portato a Bologna dopo l’intervento del 118. Hanno poi deciso di portarlo a Cesena al centro specializzato nelle ustioni dove si trova attualmente”. Alla fine dopo diversi giorni in ospedale, per le ustioni a braccia, mani e gambe, fu dimesso senza ulteriori complicazioni.