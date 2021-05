Giuliana De Sio chi è, età, altezza, marito, figli, vita privata, David di Donatello, vero nome, biografia e carriera. Giuliana è tra gli ospiti della puntata odierna di In barba a tutto. Il programma tv condotto da Luca Barbareschi alle ore 23.15 su Rai 3.

Età, data di nascita, peso e altezza di Giuliana De Sio

La De Sio è nata il 2 aprile 1956 (età 65 anni), Salerno. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Giuliana De Sio è un’attrice italiana. Sorella minore della cantante Teresa De Sio, ha vinto due David di Donatello per la migliore attrice protagonista, per Io, Chiara e lo Scuro e per Cattiva.

La vita privata di Giuliana De Sio: ha un marito? Ha dei figli?

Non abbiamo informazioni precise sulla vita privata della De Sio ma sappiamo che non si è mai sposata e che non ha figli. Ma non sappiamo dire se in questo momento ha un compagno o meno perché è molto riservata a riguardo.

La sua carriera da attrice con il trionfo ai David di Donatello

La De Sio ha alle spalle una importante carriera da attrice. Infatti ha vinto due David di Donatello per la migliore attrice protagonista, per Io, Chiara e lo Scuro e per Cattiva. E’ probabile che nel programma tv di questa sera parli dei suoi prossimi progetti professionali. Come detto, non ama parlare del suo privato.