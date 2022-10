Irene Grandi chi è: dove e quando è nata, età, vita privata, matrimonio e figli, Sanremo, Jovanotti, e Vasco Rossi, canzoni. L’artista toscana è ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, il programma in onda su Rai Uno a partire dalle ore 14.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Irene Grandi

Irene Grandi è una cantautrice italiana. E’ nata a Firenze il 6 dicembre del 1969, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Ha 52 anni di età.

Il marito, l’ex, il matrimonio a Las Vegas: vita privata e figli di Irene Grandi

Irene Grandi non ha figli. Attualmente è sposata con l’avvocato fiorentino Lorenzo Doni. I due si sono uniti in matrimonio nel luglio del 2018, con una cerimonia in Sardegna.

In precedenza la cantante fiorentina era stata sposata nel 2010 con Alessandro Carotti. I due erano stati fidanzati un solo mese prima di convolare a nozze a Las Vegas.

Dopo l’addio da Carotti, la Grandi ha vissuto un momento difficile ed ha passato un periodo difficile che l’ha portata ad avere per qualche tempo una vita sregolata.

La carriera di Irene Grandi: Jovanotti, Vasco Rossi, Sanremo, “Brucia la città”

Irene Grandi è stata scoperta dal grande pubblico nel 1994, con le canzoni “Fuori” e “T.V.B”., scritta appositamente per lei da Jovanotti. Il grande successo è arrivato nel 1995, con la vendita di oltre mezzo milione di copie in Italia dell’album In vacanza da una vita e con il successo del brano “Bum Bum”.

Nella sua carriera musicale ha affrontato molti generi musicali, dal rap al pop, dal blues al soul, dal jazz al rock, senza rinunciare alla melodia italiana.

Ha collaborato con artisti comeEros Ramazzotti, Pino Daniele, Vasco Rossi, Claudio Baglioni, Paolo Vallesi, Elio e le storie tese, Tiziano Ferro. Per quest’ultimo la cantante ha scritto un brano contenuto nell’album “L’amore è una cosa semplice”, del 2011.

Nel 2008 Grandi ha pubblicato anche la propria autobiografia e un album natalizio, Canzoni per Natale.

Nel corso della sua carriera ha partecipato cinque volte al Festival di Sanremo, raggiungendo nel 2000 il secondo posto con il brano “La tua ragazza sempre”. Ha preso parte a sei edizioni del Festivalbar, vincendo il Premio Radio.

Nel 2007 il grande successo con “Brucia la Città”. Scritto con Francesco Bianconi, leader dei Baustelle, il brano è il secondo più trasmesso dalle radio quell’anno, per giungere al tredicesimo posto nei singoli più venduti.