ROMA – Brutta caduta per Alessia Marcuzzi a poche ore dalla diretta per Le Iene. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha rivelato in una stories su Instagram di essere caduta e si mostra armata di ghiaccio per ridurre gli inevitabili lividi.

La conduttrice nel video pubblicato sul social network svela il retroscena del piccolo incidente. La Marcuzzi ha dichiarato: “Mentre facevo la figa per le foto per promuovere il mio zainetto sono caduta. Ecco il ghiaccio e i lividi”.

Solo un piccolo imprevisto mentre si recava a Le Iene, niente che non si possa risolvere con un po’ di ghiaccio per far passare il gonfiore e con un po’ di trucco per camuffare i neri lividi. (Instagram)