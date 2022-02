Lino Guanciale chi è, età, dove e quando è nato, Antonella Liuzzi, figli, vita privata, Instagram, Il commissario Ricciardi, dove vive, biografia e carriera. L’attore Lino Guanciale è ospite questa sera 4 febbraio del Festival di Sanremo. Il Festival è in onda su Rai1 dalle 20:50.

Dove e quando è nato, età, biografia di Lino Guanciale

Lino Guanciale è nato il 21 maggio del 1979 ad Avezzano. Ha 42 anni. Nasce da padre medico e madre insegnante. Ha un fratello minore di nome Giorgio che fa lo psicoterapeuta. Si diploma al liceo scientifico di Avezzano e frequenta la facoltà di lettere e filosofia dell’Università La Sapienza di Roma, senza però conseguire la laurea. Dopo alcuni trascorsi rugbistici, si iscrive all’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico, dove si diploma nel 2003 e ottiene il Premio Gassman.

A teatro viene diretto da Gigi Proietti in Romeo e Giulietta, spettacolo che inaugura il Silvano Toti Globe Theatre di Roma. Nel 2009 fa il suo esordio al cinema con Io, Don Giovanni di Carlos Saura, nei panni di Mozart.

Antonella Liuzzi, figli, dove vive, Instagram, vita privata di Lino Guanciale

L’attore per molti anni è stato fidanzato con la collega Antonietta Bello: la loro storia si è conclusa con serenità dopo dieci anni. “Fra noi è finita perchè ero sempre lontano, lei ne soffriva troppo ma non era finito il sentimento”, ha raccontanto Guanciale a Vanity Fair. L’attore ha poi iniziato una relazione con Antonella Liuzzi, program coordinator alla School of Business della Bocconi a Milano. Nel 2020 la coppia si sposa a Roma e il 14 novembre del 2021 è nato il loro primogenito, Pietro. L’attore vive a Roma. Profilo Instagram: lino_guanciale_official.

La carriera di Lino Guanciale

Nel 2011 l’attore esordisce in televisione con la fiction Il segreto dell’acqua. L’anno successivo recita un piccolo ruolo in To Rome with Love di Woody Allen. Il primo grande successo televisivo arriva nel 2013 col ruolo dell’avvocato Guido Corsi nella seconda stagione della serie televisiva Che Dio ci aiuti. Veste ancora i panni di Corsi nelle stagioni successive, fino al 2017.

Nel 2015 è protagonista, insieme a Miriam Leone, della serie La dama velata, in cui interpreta il conte Guido Fossà e nello stesso anno vince il Premio Flaiano come attore rivelazione dell’anno. Dal 2016 è il protagonista, insieme ad Alessandra Mastronardi, della serie televisiva L’allieva, dove ricopre il ruolo del medico legale Claudio Conforti. Nel 2017 riceve il Premio Flaiano come co-protagonista del film-documentario Un’avventura romantica di Davide Cavuti e il CinèCiak d’oro per il film I peggiori di Vincenzo Alfieri. Nel 2021 interpreta il ruolo del commissario Ricciardi, ispirato ai libri di Maurizio De Giovanni.

