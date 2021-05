L’Isola dei famosi cambia programmazione. La variazione riguarda la puntata di venerdì 28 maggio. Il reality show condotto da Ilary Blasi quindi sarà trasmesso in prima serata su Canale 5 solo lunedì 24 maggio. Vediamo il perché del cambio di programmazione per la puntata dell’Isola dei Famosi del 28 maggio.

Cambio programmazione per L’isola dei famosi: salta la puntata del 28 maggio

Le anticipazioni rivelano che l’Isola dei Famosi andrà in onda una sola volta, ovvero solo il lunedì 24 maggio. Il reality dovrà lasciare spazio alla puntata speciale de Il Segreto. La soap opera spagnola, in vista della chiusura definitiva, tornerà in onda nella fascia serale. La sera del 28 maggio sarà l’ultima puntata. L‘Isola dei famosi tornerà come di consueto il prossimo 31 maggio. La finalissima è attesa per il 7 giugno e il pubblico da casa non vede l’ora di scoprire chi porterà a casa la vittoria.

L’Isola dei famosi, crollo degli ascolti

Dopo un buon esordio, con una media di circa 3,2 milioni di spettatori e uno share pari 19%, il reality ha subito un calo di spettatori. Alcune puntate sono arrivate ad una soglia di circa 2 milioni di spettatori, numeri che non hanno permesso a Mediaset di battere la concorrenza. Stando alle prime anticipazioni di palinsesti, il programma il prossimo anno dovrebbe comunque tornare, dato che i diritti per la messa in onda sarebbero stati acquistati.