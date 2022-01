Tina Cipollari chi è: dove e quando è nata, età, altezza, marito, figli, fidanzato

Tina Cipollari da anni è l’opinionista di punta di Uomini e Donne. Ma cosa sappiamo di lei? Dove e quando è nata? E’ mai stata sposata? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Dove e quando è nata, età, altezza e biografia di Tina Cipollari

Tina Cipollari è nata a Viterbo il 14 novembre del 1965 e quindi ha 56 anni. Per i più curiosi Tina è alta 172 cm.

Il suo debutto televisivo risale al 2001 quando entrò in Uomini e Donne come corteggiatrice e poi come tronista. Da subito Tina attirò le attenzioni del pubblico per il suo atteggiamento da “vamp” accompagnato da un abbigliamento molto appariscente. Proprio per questo Maria De Filippi la scelse poi come opinionista fissa del programma.

Tra il 2005 ed il 2006 condusse un programma per delle televisioni locali: VipMania. Nel 2006, una volta finita la sua esperienza di conduttrice, decise di allontanarsi dalla televisione per dedicarsi alla famiglia.

Nel 2008 il ritorno come opinionista fissa a Uomini e Donne.

Tina Cipollari nel tempo ha partecipato anche a due reality: Il Ristorante e Pechino Express.

Figli, marito, fidanzato: la vita privata di Tina Cipollari

Nel 2002 Tina Cipollari uscì da Uomini e Donne con il parrucchiere Ilio Cristian Maria Nalli, detto Kikò. I due si sposarono il 12 maggio 2005 ed hanno avuto tre figli.

Kikò e Tina si sono poi separati ufficialmente nel marzo del 2018, nonostante la loro storia fosse terminata mesi prima. Da allora a Tina sono stati collegati diversi uomini e storie d’amore. L’ultimo in ordine di tempo sembra tal Alfredo di cui però non si sa nulla.