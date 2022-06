E’ di nuovo positiva al Covid Angela Chianello, meglio nota a tutti come Angela da Mondello. Dall’estate 2020, quando gridava in favore di telecamera “Non ce n’è coviddi”, ne è passata di acqua sotto i ponti. Nel frattempo la donna ha fatto dietrofront, si è vaccinata invitando tutti a farlo, ed ha contratto il virus una prima volta, lo scorso gennaio.

Ora Angela da Mondello ha incontrato di nuovo il coronavirus, questa volta in forma più preoccupante, tanto da finire in ospedale.

Angela da Mondello, l’annuncio su Instagram

A dare la notizia è stata proprio lei dalle sue Storie di Instagram, postando alcuni selfie dal letto dell’ospedale. “Ragazzi sono ricoverata positiva al Covid”, fa sapere. Poi si è sfogata per l’ondata di commenti malevoli che l’ha travolta a seguito del contagio.

“Grazie a tutti per il pensiero – ha detto – Volevo dire soltanto due paroline anche perché di più non ne ho la forza. Ho letto tante cose brutte, addirittura che il karma esiste. È vero alla fine ho il Covid, ma per fortuna si può guarire, ma dalle malattie che avete voi no. Tornerò più forte di prima”.