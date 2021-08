Durante la consegna di una Ferrari SF90, la piattaforma del camion sulla quale era stata caricata cede. L’auto dal valore di oltre un milione di euro ha ceduto ed è finita violentemente sull’asfalto. E’ accaduto in Brasile e il video è diventato virale.

Brasile, la piattaforma del camion cede: Ferrari finisce con violenza sull’asfalto

Il proprietario della vettura è il signor João Adibe Marques un noto uomo d’affari. Marques ci ha scherzato su: è stato lui stesso a pubblicare le foto e i video sul proprio profilo Instagram: “Così bella, sembra caduta dal cielo”, ha scritto nel commentare l’accaduto.

Nessun danno per la Ferrari

Fortunatamente per lui e soprattutto per il corriere, la Ferrari non sembra aver subito danni. Molto peggio è andata ad un uomo di Curno in provincia di Bergamo che, dopo aver acquastato la sua Ferrari, l’ha vista andare a fuoco. E’ accaduto nel luglio del 2020: ad andare a fuoco è stata una Ferrari Modena. Percorsi pochi chilometri dall’uscita del concessionario, l’uomo ha iniziato a vedere del fumo uscire dal cofano e a sentire un forte odore di bruciato. Ha fatto appena in tempo ad accostare e mettersi in salvo prima che la vettura venisse avvolta e distrutta dalle fiamme divampate dal motore.