Captain Marvel, Brie Larson nel primo trailer italiano

ROMA – Diffuso il trailer di Captain Marvel il primo film prodotto dai Marvel Studios dedicato a una supereroina interpretata da Brie Larson: Carol Danvers alias Captain Marvel, la controparte femminile del Capitano Mar-Vell. L’identità da supereroina è stata assunta in una serie ideata dalla scrittrice Kelly Sue DeConnick e illustrata da Dexter Soy.

Nel cast tra gli altri anche Samuel L. Jackson, alias Nick Fury, Jude Law e Annette Bening.

il filma è stato scritto e diretto dai registi/sceneggiatori Anna Boden and Ryan Fleck (Mississippi Grind e Half Nelson). Ambientato negli anni ’90, Captain Marvel è un’avventura completamente nuova che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto prima nell’Universo Cinematografico Marvel.

Nel film, tra gli interpreti ci sono anche Ben Mendelsohn (Rogue One: A Star Wars Story, Ready Player One), Djimon Hounsou (Blood Diamond, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lee Pace (The Book of Henry, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lashana Lynch (Brotherhood, Fast Girls), Gemma Chan (Humans, Animali Fantastici e Dove Trovarli), Algenis Perez Soto (Sambá, Sugar), Rune Temte (Eddie The Eagle – Il Coraggio della Follia, The Last Kingdom), McKenna Grace (Tonya, Gifted – Il Dono del Talento). Con loro anche Clark Gregg (La Legge della Notte, il film Marvel The Avengers) e Jude Law (Spy, Grand Budapest Hotel).