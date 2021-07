Chiara Gualzetti, l’ultimo video: passeggia con l’amico 16enne che poi confesserà il delitto

Chiara Gualzetti e l’ultimo video, lei è a passeggio con l’amico 16enne che poi ha confessato di averla uccisa. I due compaiono insieme e il video risale a domenica mattina, prima che il giovane si accanisse contro l’amica che si era invaghita di lui. Le immagini, mostrate in esclusiva dal Tg1, sono state registrate dall’impianto di videosorveglianza della casa della vittima a Monteveglio (Bologna).

Il video è agli atti dell’inchiesta e mostra Chiara tranquilla, a dimostrazione che si fidava del ragazzo. Si vede lei che esce di casa, lui cammina davanti e Chiara lo segue a pochi passi di distanza. Sono queste le ultime immagini di Chiara viva.

La morte di Chiara Gualzetti

Chiara Gualzetti uccisa con una ferocia definita disumana. Per l’omicidio della ragazza di Monteveglio (Bologna), è stato arrestato un suo amico 16enne, reo confesso. Che si è rifugiato, pare, dietro l’alibi dei demoni che l’avrebbero spinto a uccidere. Ma secondo l’avvocato della famiglia di Chiara, non c’è follia nel comportamento dell’assassino. La prova, secondo il legale della famiglia Gualzetti, starebbe nel fatto che il ragazzo, dopo il delitto, ha cancellato le chat con la vittima. Un comportamento da considerarsi lucido.

Il sedicenne è stato interrogato e ha confermato la confessione

Il sedicenne indagato per l’omicidio di Chiara Gualzetti ha risposto alle domande del gip del tribunale per i minorenni di Bologna, che si è riservato la decisione. Si è conclusa dopo un paio d’ore l’udienza di convalida del fermo. Il ragazzo è difeso dall’avvocata Tania Fonzari che all’uscita non ha detto nulla sul contenuto delle dichiarazioni del suo assistito. La Procura aveva chiesto convalida e carcere. La decisione è attesa nelle prossime ore. Davanti ai giudici il ragazzo avrebbe confermato la confessione resa subito dopo l’arresto.