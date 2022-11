Cina, due donne senza mascherina e senza tampone fatte inginocchiare e portate via a forza VIDEO

Un video che arriva da Guangzhou, in Cina, mostra due giovani a un posto di controllo nel loro quartiere isolato per bloccare un focolaio Covid. Una porta la mascherina, l’altra no. Per questo comincia un diverbio con gli operatori sanitari e vigilanti. Alla fine le due vengono spinte a terra e legate con corde. Il video risalente al 17 novembre è diventato virale, raccogliendo oltre 200milioni di visualizzazioni.

Senza tampone e mascherina portate via di forza dai vigilanti

Sembra che le due amiche volessero solo farsi consegnare i pasti ordinati online a un servizio di consegne. Ma a causa del lockdown non avevano fatto il tampone dal 30 ottobre e quindi il codice sul loro smartphone era diventato giallo, segno di pericolo. Gli operatori al checkpoint non hanno voluto sentire ragioni e le hanno bloccate. C’è però chi scrive che il tutto era una messa in scena di due nuove influencer che avrebbero provocato l’incidente per accrescere la loro notorietà.