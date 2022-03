Invasione di campo durante la partita di calcio del campionato inglese Everton-Newcastle, un giovane si è legato il collo al palo di una porta per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi climatica e sul surriscaldamento del pianeta.

Il ragazzo ha invaso il campo indossando una maglietta con scritto “Just Stop Oil”. Si tratta di una associazione che vuole sensibilizzare l’opinione pubblica, ed il governo britannico, su temi molto delicati come la crisi climatica ed il surriscaldamento del pianeta terra. Tematiche che hanno reso famosa anche Greta Thunberg, altra giovanissima che si batte da tempo per questa battaglia.

Questa invasione di campo era stata pianificata nei minimi dettagli dall’associazione Just Stop Oil. Infatti, praticamente in contemporanea con il gesto del ragazzo, è apparso questo post sui canali social dell’associazione.

“Come avete visto in diretta tv, un ragazzo della nostra associazione, Just Stop Oil, è sceso in campo durante la partita di calcio di Premier League tra l’Everton e il Newcastle. Il ragazzo lo ha fatto per attirare l’attenzione sulla richiesta del nostro movimento: il governo britannico deve porre fine a tutti questi nuovi progetti di fornitura di combustibili fossili. Louis, 21 anni, si è bloccato sul palo della porta a Goodison Park indossando una maglietta Just Stop Oil, costringendo l’arbitro a interrompere brevemente il gioco”.