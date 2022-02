Un incendio è scoppiato a bordo del traghetto Euroferry Olympia della Grilmaldi Lines mentre viaggiava tra la Grecia e Brindisi. La nave di linea battente bandiera italiana con 237 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio a bordo, ha preso fuoco mentre viaggiava nel Mar Ionio tra il porto greco di Igoumenitsa e Brindisi.

Subito dopo l’incendio scoppiato intorno alle 4,30 del mittino al largo della costa settentrionale dell’isola greca di Corfù, tra Grecia e Albania, il capitano della Euroferry Olympia ha chiesto ai passeggeri di lasciare la nave.

Incendio sul traghetto che collega la Grecia all’Italia

L’operazione di evacuazione sono andate a buon fine e non risultano feriti nè dispersi. Tutti i passeggeri hanno lasciato il traghetto sulle scialuppe di salvataggio. Per precauzione, sul posto sono arrivate sul posto alcune imbarcazioni della Guardia Costiera greca e una motovedetta della Guardia di Finanza taliana. Secondo il sito di Proto Thema sono intervenuti anche tre elicotteri ed una nave militare greca.

Passeggeri ed equipaggio tutti in salvo

Passeggeri e membri dell’equipaggio sono stati portati sull’isola greca di Corfù. Una delle persone che erano a bordo sarebbe stata colta da un lieve malore. L’incendio è avvenuto a circa 9 miglia dalla costa, in piena area Sar (ricerca e soccorso) greca. La guardia costiera greca, competente per i soccorsi, si è subito messa in contatto con il Comando generale delle capitanerie di porto a Roma per coordinare l’intervento. La Guardia costiera italiana ha messo a disposizione mezzi navali e aerei, che però non sono stati necessari.

Fiamme scoppiate nella stiva da un camion

Secondo le prime informazioni, l’incendio che è stato nel fratttempo spento sarebbe scoppiato in una delle stive della nave che trasportava prevalentemente tir e i loro autisti. A far partire l’incendio potrebbe essere stato un camion parcheggiato nel garage della nave.

L’equipaggio ha inizialmente tentato di spegnere l’incendio con le dotazioni di bordo ma, vista l’impossibilità di riuscirci, il comandante ha dato ordine di abbandonare la nave. La compagnia armatrice Grimaldi sta valutando come condurre le operazioni di recupero della nave. La nave era salpata all’1,20 della scorsa notte dal porto di Igoumenitsa ed era diretta a Brindisi.