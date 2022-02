Inter-Milan, durante il derby di Milano ci sono state ben due invasioni di campo che, come accade sempre in questi casi, non sono state trasmesse in tv.

Inter-Milan, invasore di campo dribla diversi steward

Uno dei due invasori è stato protagonista di una corsa durata diversi minuti. Il ragazzo non viene fermato da diversi steward che lo lisciano cadendo a terra davanti agli “olè” degli spettatori che assistono alla scena.

Lo steward che picchia il ragazzo ormai immobilizzato a terra

Alla fine viene fermato dal personale che sorveglia il terreno di gioco. Malgrado il ragazzo sia ormai immobilizzato a terra viene raggiunto da un altro steward arriva di corsa e gli rifila una serie di pugni. Arrivano anche due giocatori del Milan, Theo Hernandez (l’autore della seconda rete che ha portato alla vittoria del derby il Milan per 2-1 ndr) e Romagnoli, a chiedere al gruppo di steward di non essere così aggressivo.

Diversi video pubblicati su YouTube mostrano l’accaduto. A seguire la corsa del ragazzo e il momento in cui viene immobilizzato a terra.

La corsa del ragazzo

L’invasore di campo immobilizzato a terra