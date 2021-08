Kabul, assalto all’aeroporto per la fuga dall’Afghanistan: una ragazza muore schiacciata VIDEO

Da quando i talebani hanno conquistato Kabul è scattata la fuga dall’Afghanistan con migliaia di persone che hanno preso d’assalto l’aeroporto per salire sui voli internazionali. L’agenzia Tolo news ha diffuso sui social un video che mostra una folla di persone sulle piste dell’aeroporto che tentano di imbarcarsi sui voli internazionali. Un testimone all’agenzia Afp ha riferito di aver visto una ragazza che veniva schiacciata e uccisa nella ressa. Ma ci sarebbero tre morti totali.

Scene surreali all’aeroporto di Kabul

Almeno tre persone uccise da colpi d’arma all’aeroporto di Kabul. Lo scrive il Wall Street Journal. Testimoni hanno riferito di aver visto i corpi proni e insanguinati stesi a terra appena fuori dall’edificio del terminal. I funzionari del Comando Centrale degli Usa non sono stati immediatamente disponibili per un commento. In alcuni video su Twitter si vede la folla sulle piste e si sentono alcuni spari. I marines degli Stati Uniti hanno sparato colpi di avvertimento domenica sera quando centinaia di afgani che hanno violato il perimetro si sono precipitati a bordo di un aereo da trasporto C-17 inattivo, ha detto un funzionario militare occidentale.

I voli cambiano rotta

Diverse compagnie aeree stanno deviando le rotte dei loro voli, evitando lo spazio aereo dell’Afghanistan. Almeno tre le compagnie che lo hanno già fatto. L’americana United Airlines, ed Emirates e FlyDubai, scrive la Cnn, che dice di aver consultato anche altre compagnie, comprese Virgin Atlantic, British Airways e Qatar Airways, che finora non hanno risposto. Un portavoce dell’indiana Air India ha detto che la situazione viene monitorata.