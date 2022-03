Un incendio spaventoso è divampato nel grattacielo Relay Building di Londra. L’edificio è stato evacuato dai pompieri. Al momento non si hanno notizie di vittime o feriti.

L’incendio è divampato al diciassettesimo piano del Relay Building di Londra

Tanta paura nel pomeriggio a Londra per un grosso incendio divampato al 17esimo piano di un grattacielo chiamato Relay Building che ospita appartamenti e uffici a Whitechapel, nell’est di Londra, vicino alla City.

Sono intervenuti più di 125 pompieri della London Fire Brigade che con la collaborazione degli agenti di Scotland Yard hanno evacuato l’edificio.

Al momento non si hanno notizie di vittime o conseguenze gravi per le persone e l’azione tempestiva dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere le fiamme, che in precedenza erano ben visibili nell’edificio di 22 piani mentre un fumo nero si era alzato nel cielo della metropoli.

Incendio in un grattacielo di Londra, le lastre di vetro sono cadute da decine di metri al suolo

Secondo i testimoni, lastre di vetro sono cadute da decine di metri al suolo, rappresentando un pericolo per le persone in strada sino a quando l’area attorno alla torre non è stata transennata.

Un fatto del genere ha richiamato immediatamente alla memoria il tragico rogo della Grenfell Tower avvenuto nel giugno 2017 a Londra, quando le fiamme avvolsero i 24 piani dell’edificio di edilizia popolare con caratteristiche che ricordano il Relay Building: allora morirono 72 persone, inclusa una coppia di giovani architetti veneti (video YouTube).