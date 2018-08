Ponte crollato a Genova: il momento in cui viene giù tutto VIDEO

GENOVA – “Oh mio Dio, oh mio Dio”. Sono urla disperate quelle che accompagnano il terribile video del momento del crollo del ponte Morandi, a Genova, pubblicato poco fa sulla pagina di un account Facebook che si trovava nella strada adiacente al ponte. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Nelle immagini si vede il ponte cedere sotto il nubifragio che sta colpendo in queste ore il capoluogo ligure.

Autostrade segnala sul suo sito sulla A10 Genova-Savona è stato chiuso il tratto tra il bivio A7 Milano-Genova e Genova Aereoporto in entrambe le direzioni. Sull’ A10 Genova-Savona tra il Bivio per l’ A7 Genova-Serravalle e Genova Aereoporto, in entrambe le direzioni si è resa necessaria la chiusura del tratto. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Inoltre per tale motivo si sono formate code sull’ a12 Genova-Rosignano Marittimo verso Genova a tra Genova ESt e il Bivio per l’ A7 verso Genova e sull’ A7 tra Bolzaneto e il Bivio per l’ A10 Genova-Savona. Tutti i mezzi di soccorso sono sul posto.

Proprio in autostrada, sull’A10, i violenti temporali di questa mattina stanno provocando diversi allagamenti: soprattutto all’altezza di Albisola (Savonz) dove è stata chiusa l’uscita verso Genova. Allagamenti in atto anche nel tratto tra Savona Vado e la A6 e tra Celle Ligure e l’inizio della complanare di Savona. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video.