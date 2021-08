Un’auto non si ferma all’alt della polizia, il conducente fa marcia indietro e urta uno dei tre poliziotti che lo volevano fermare e gli agenti iniziano a sparare a bruciapelo. E’ accaduto a Stains, città alle porte di Parigi, nella notte tra domenica e lunedì.

Intorno all’1:30 tre agenti di polizia, della BAC (Brigata anti-crimine) di Stains, hanno intimato l’alt ad un’auto per un controllo.

Auto non si ferma all’alt a Stains (Francia): i poliziotti sparano

Il conducente, però, non si è fermato, anzi: ha iniziato ad andare in retro marcia, finendo per urtare uno degli agenti. Gli altri hanno così sparato a bruciapelo, ferendo l’autista ed il passeggero dell’auto. Alla fine i due sono stati trasportati in ospedale e ricoverati in prognosi riservata.

I tre agenti sono stati posti in custodia cautelari e nei loro confronti l’Ispettorato nazionale di polizia ha aperto un’inchiesta. Si tratta, hanno precisato le fonti, di una procedura di routine che si segue in caso di conflitto a fuoco.

La diffusione del video

Anche due agenti sono rimasti feriti, seppure in modo lieve. La stessa questura di Stains ha diramato un video in cui si vede l’accaduto nel tentativo di difendere l’operato dei poliziotti coinvolti, che avrebbero reagito di fronte ad una situazione rischiosa, è la tesi.